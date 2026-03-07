Um episódio ocorrido em Madri no dia 1º de janeiro de 2026 colocou o jogador Rodrygo, do Real Madrid, no centro de uma investigação judicial. Um homem de 32 anos acusa o atleta e um grupo de amigos de agressões durante uma festa privada, que resultaram em graves lesões e afastamento do trabalho.

Relato da vítima

Segundo informações do Portal Leo Dias, a esposa da vítima havia ido à festa com um amigo. Horas depois, ele tentou localizar os dois e conseguiu entrar no local com o celular, mesmo sendo proibido em eventos desse tipo. Conforme relatado à reportagem, enquanto se dirigia à saída do espaço, a vítima foi abordada por amigos de Rodrygo, que tentaram pegar o celular e o agrediram.

A vítima detalhou que os golpes continuaram até fora do local. O homem precisou passar por atendimento médico e fisioterapia para tratar as lesões, coágulos na cabeça e torções nas mãos e tornozelo. Ele ainda foi obrigado a se afastar do trabalho por mais de um mês.

Posicionamento de Rodrygo

A assessoria de Rodrygo afirmou ao portal Leo Dias que, até o momento, não houve notificação oficial sobre a investigação e que o jogador segue focado na sua recuperação física e preparação para o retorno aos campos.

Este caso pode trazer repercussões legais e de imagem significativas para o atleta. O episódio gera preocupações jurídicas, uma vez que existem registros médicos e testemunhais que corroboram o relato da vítima.