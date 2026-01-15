Dono de 326 Grandes Prêmios disputados na Fórmula 1, com 68 pódios, 11 vitórias e dois vice-campeonatos (2002 e 2004), Rubens Barrichello cravou seu nome na principal categoria do automobilismo mundial mesmo sem alcançar o sonhado título. Algo que ele enfim conquistaria três anos após deixar a Fórmula 1.

Sem renovar seu contrato com a tradicional Williams ao fim de 2011, Rubinho encerrou sua carreira na F1 e só voltaria ao cockpit em setembro de 2012, quando participou da última etapa da temporada da Stock Car Brasil a convite da equipe Medley Full Time. A experiência foi tão positiva que o piloto topou o desafio de guiar o carro no ano seguinte.

Foi em 2014, no entanto, que Barrichello enfim tirou o grito de campeão da garganta. Em novembro daquele ano, ele se consagrou campeão da principal categoria de carros de turismo do Brasil ao terminar a competição com 234 pontos, contra 223,5 de Átila Abreu, vice-campeão.

O último título conquistado por Rubinho havia sido em 1991, quando superou David Coulthard e Gil de Ferran para ser campeão da Fórmula 3 Inglesa, um dos principais campeonatos de base do automobilismo. Na Stock, ele repetiria o feito já em 2022, ao somar 330 pontos contra 321 de Daniel Serra e 311 de Gabriel Casagrande.

Rubens Barrichello: Uma carreira marcada pela velocidade e consistência

Rubens Barrichello é um dos pilotos brasileiros mais emblemáticos da Fórmula 1, com uma trajetória que combina talento, dedicação e longevidade. Iniciou sua carreira nas categorias de base do automobilismo na Europa e rapidamente chamou atenção por sua habilidade nas pistas, chegando à Fórmula 1 em 1993, onde competiu por 19 temporadas.

Além do desempenho nas pistas, Rubens também se destacou pelo espírito esportivo e pela capacidade de superar desafios, adaptando-se a diferentes equipes e regulamentações ao longo dos anos. Sua carreira não se limitou à Fórmula 1: após deixar a categoria, ele continuou competindo em outras categorias, como a Stock Car Brasil.