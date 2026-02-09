Uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) chamou a atenção de consumidores em todo o país em setembro de 2025. Na época, o órgão federal determinou a proibição de um sabonete líquido bastante popular entre os brasileiros.

Com a medida publicada no portal oficial da Anvisa, estava determinada a proibição da fabricação, distribuição, comercialização e uso do produto em todo o território nacional. A decisão teve como base a legislação sanitária vigente e buscava evitar riscos à saúde da população.

Produto alvo da decisão

O item proibido era o Sabonete Líquido Pérolas do Campo, da marca Bloom Perfumaria, fabricado pela empresa Dell Cosméticos LTDA EPP. Segundo a Anvisa, o sabonete era comercializado sem o devido registro sanitário, o que representa uma violação direta à legislação.

Com base nas Leis nº 6.360 e nº 6.437, de 1976, a agência determinou a suspensão imediata do produto, visando proteger os consumidores contra possíveis riscos à saúde.

Fiscalização e proteção ao consumidor

A Anvisa é responsável por regulamentar e fiscalizar medicamentos, cosméticos, alimentos e outros produtos que impactam diretamente a saúde pública. O trabalho da agência inclui avaliar ingredientes, processos de fabricação e condições de comercialização, garantindo que apenas produtos seguros cheguem aos consumidores.

Como denunciar produtos irregulares

Consumidores que identificarem a venda de produtos proibidos ou sem registro podem denunciar o caso à Anvisa, inclusive de forma anônima. As denúncias podem ser feitas pela ouvidoria, pelo telefone 0800 642 9782, ou pelo e-mail [email protected].