Terceiro colocado dentro do Campeonato Brasileiro e classificado para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians nos dias 10 e 14 de dezembro, o Cruzeiro ainda sonha com grandes conquistas na atual temporada. Mesmo assim, a diretoria celeste já iniciou o seu planejamento visando o ano de 2026.
E um nome já é dado como certo na barca cruzeirense: o atacante Yannick Bolasie. Recentemente, o congolês de 36 anos passou por uma modificação contratual que retirou gatilhos que previam a renovação automática. Desta forma, Bolasie tem contrato válido somente até dezembro deste ano e não irá renovar seu vínculo.
Bolasie não teve sequência como titular na temporada e chegou a ficar cerca de 45 dias sem entrar em campo, entre agosto e setembro, voltando a ser acionado nos duelos contra RB Bragantino, Vasco e Fortaleza, todos vindo do banco de reservas. Na temporada, o experiente atacante acumula quatro gols e três assistências.
Contratado após excelente passagem pelo Criciúma, Bolasie tem larga experiência no futebol europeu. Por lá, defendeu as cores de clubes tradicionais como Crystal Palace, Everton, Aston Villa, Middlesbrought e Sporting Lisboa. A dispensa do jogador foi elaborada por Pedrinho, dono da SAF, e confirmada pelo técnico Leonardo Jardim.
A agenda do Cruzeiro na reta final da temporada
- 05/11, 20h00 – Grêmio (F) – Brasileirão
- 09/11, 16h00 – Fluminense (C) – Brasileirão
- 19/11, a confirmar – Juventude (F) – Brasileirão
- 23/11, a confirmar – Corinthians (C) – Brasileirão
- 30/11, a confirmar – Ceará (F) – Brasileirão
- 03/12, a confirmar – Botafogo (C) – Brasileirão
- 07/12, a confirmar – Santos (F) – Brasileirão
- 10/12, 21h30 – Corinthians (C) – Copa do Brasil
- 14/12, 18h00 – Corinthians (F) – Copa do Brasil
