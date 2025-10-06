O Open Air Brasil começou em Salvador em 30 de setembro e vai até 12 de outubro, trazendo sessões de cinema em tela gigante e shows musicais. O evento acontece no Centro de Convenções e é uma realização do Grupo A TARDE, com suporte do Nubank e do Ministério da Cultura, além de contar com uma exposição exclusiva organizada pelo próprio grupo.

A programação reúne produções nacionais e internacionais e traz shows de artistas como Alice Caymmi, Rachel Reis e Majur. Segundo a gerente de audiovisual Milena Anjos, a experiência vai além de uma sala convencional de cinema.

“Quanto maior a tela, maior a sensação de proximidade com o filme. Isso diferencia muito de um cinema tradicional. Fiquei preocupada com o conforto, mas ao chegar aqui vi tudo muito organizado”, disse. O público também aprovou a novidade: “A sensação de estar aqui vendo essa tela gigantesca mudou completamente a experiência”, afirmou o farmacêutico Ricardo Miranda.

A programação reúne clássicos como “Pulp Fiction – Tempo de Violência”, animações como “Meu Amigo Totoro” e estreias nacionais, entre elas o longa baiano “Malês”, apresentado em pré-estreia com a presença do diretor e do elenco. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Com projeção em 4K e áudio Dolby Digital Surround, o local recebe aproximadamente 1.300 pessoas por noite, distribuídas entre arquibancadas, espreguiçadeiras e áreas de convivência. A estrutura também oferece palco para shows musicais, espaço gourmet, ativações de marcas e uma tenda coberta, garantindo a experiência mesmo em dias de chuva.

Veja abaixo o restante da programação

7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

9 de outubro (quinta-feira)

“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos

10 de outubro (sexta-feira)

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”

Show da banda Herbert & Richard

11 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action)

2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

12 de outubro (domingo)

“A Menina e o Pote” (curta-metragem)

“A Pequena Sereia” (live-action)