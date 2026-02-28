Ainda que esteja a alguns anos de distância de se tornar o governante com maior tempo acumulado no poder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já alcançou um feito inédito ao se tornar o primeiro presidente brasileiro eleito três vezes pelo voto direto.

E vale destacar que, para ocupar essa posição, que é considerada uma das mais importantes do país, Lula sempre recebeu remunerações elevadas, além de estarem muito acima da média nacional, ainda aumentaram ao longo do tempo.

Conforme estabelecido pelo Decreto Legislativo nº172/22, atualmente, o salário do presidente da República é de R$ 46.366,19 mensais. Contudo, após as deduções obrigatórias, o valor pode cair para pouco mais de R$ 33 mil.

Mas é importante lembrar que, em diferentes ocasiões, Lula também afirmou realizar doações ao seu partido, o que reduz ainda mais sua renda. Com isso, estima-se que o valor líquido recebido por ele seja de cerca de R$ 21 mil.

Benefícios presidenciais: conheça os direitos adicionais de Lula

Embora não estejam presentes na Constituição Federal, o presidente da República também tem acesso a alguns benefícios adicionais que são garantidos por meio de uma série de legislações e decretos. E de acordo com o portal Valor Econômico, as vantagens que Lula pode usufruir incluem:

Duas moradias oficiais (Palácio da Alvorada e Granja do Torto);

Plano de saúde com direito à inclusão de familiares diretos;

Carro oficial;

Segurança pessoal;

Cartão corporativo para custeio de despesas variadas;

Uso de aviões da FAB para viagens oficiais e compromissos particulares.

E é relevante lembrar que, ao deixar o cargo, os ex-presidentes perdem o direito a qualquer tipo de pensão ou salário pelo exercício da função. Em contrapartida, eles ainda mantêm acesso aos seguintes benefícios: