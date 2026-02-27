Os trabalhadores do Rio Grande do Sul começaram 2026 com uma mudança significativa no orçamento. O salário mínimo regional chegou a R$ 2.267,21 na faixa mais elevada, superando com folga o mínimo nacional, atualmente em R$ 1.621. No estado, o aumento foi de 8%, reforçando a política de valorização adotada pelo governo gaúcho.

A possibilidade de fixar pisos estaduais é prevista pela Lei Complementar 103, que autoriza estados a estabelecerem valores diferenciados para categorias que não possuem acordos coletivos específicos.

Salário regional beneficia diferentes setores

A atualização no valor foi formalizada pela Lei 16.311, sancionada em 2025. O modelo mantém cinco faixas salariais, organizadas conforme a atividade profissional.

Na base, trabalhadores da agricultura, construção civil e empregados domésticos passam a receber R$ 1.789,04. No topo, técnicos de nível médio atingem o novo teto regional. Entre essas faixas estão profissionais do comércio, da indústria alimentícia, hotelaria, metalurgia e vigilância.

A expectativa é de que o reajuste gere reflexos positivos na economia local, especialmente no varejo, impulsionado pelo aumento do poder de compra de milhares de famílias.

Ganho real ainda enfrenta o custo de vida

Embora o novo valor represente avanço para quem depende do piso regional, especialistas apontam que ele ainda está distante do considerado ideal. Uma estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) indicava, em 2025, que o salário mínimo necessário para cobrir despesas básicas de uma família deveria ultrapassar os R$ 7 mil.

Mesmo diante desse cenário, o reajuste traz impacto positivo no orçamento dos trabalhadores gaúchos, reforçando a melhora na renda e criando expectativa de maior estabilidade financeira.