Em grande parte dos estados brasileiros, o valor do salário mínimo foi reajustado para R$ 1.621, que foi o piso estabelecido pelo governo federal no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

Todavia, é importante ressaltar que, embora possua validade nacional, o valor pode servir apenas como referência, uma vez que alguns estados contam com legislações próprias que estabelecem pisos salariais diferenciados, podendo superar a média geral.

Inclusive, no Rio Grande do Sul, uma extensa gama de trabalhadores foi beneficiada pelo recente reajuste aprovado em lei estadual, que elevou o pagamento mensal em 8%, garantindo um salário de R$ 1.871.

Vale destacar que o montante afeta diretamente profissionais que, embora atuem com carteira assinada, não possuem piso definido por convenção coletiva. E de acordo com a divisão de faixas salariais do estado, ele deve ser direcionado às seguintes categorias:

Profissionais da construção civil;

Funcionários do comércio (incluindo empregados de agentes autônomos);

Movimentadores de mercadoria em geral;

Auxiliares de administração de armazéns gerais.

Salário mínimo do RS: confira todas as faixas salariais

Conforme mencionado anteriormente, o valor de R$ 1.871 corresponde à remuneração de apenas parte dos trabalhadores do Rio Grande do Sul, uma vez que o piso regional passou a variar entre R$ 1.789 e R$ 2.267 após o último reajuste, superando a média nacional em todos os casos.

Os valores estão distribuídos em cinco faixas salariais, definidas de acordo com o tipo de atividade exercida e o nível de formação exigido. E de acordo com o portal TV Foco, a organização atual foi estabelecida da seguinte forma: