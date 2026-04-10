Um reajuste acima do esperado fez o salário mínimo atingir R$ 2.407 no Paraná. O novo valor, considerado alto em comparação ao piso nacional, levantou dúvidas sobre quem realmente tem direito a esse ganho.

Diferente do que muitos pensam, esse valor não é válido para todo o país e só faz parte do ajuste no valor do piso regional do Paraná, que adota um modelo em que o estado define salários mínimos próprios para determinadas categorias profissionais.

Essa política busca garantir uma remuneração mais adequada ao custo de vida e às funções exercidas, indo além do mínimo nacional.

Entenda as faixas salariais

Segundo o site TV Foco, no Paraná, os valores são organizados em quatro níveis e de acordo com o tipo de trabalho. Mesmo com diferenças entre as faixas, todos os grupos recebem acima do salário mínimo nacional, que este ano está em R$ 1.621.

Faixa I: R$ 2.105,34 – trabalhadores da agricultura, pesca e atividades florestais

R$ 2.105,34 – trabalhadores da agricultura, pesca e atividades florestais Faixa II: R$ 2.181,63 – serviços administrativos, comércio e manutenção

R$ 2.181,63 – serviços administrativos, comércio e manutenção Faixa III: R$ 2.250,04 – produção industrial

R$ 2.250,04 – produção industrial Faixa IV: R$ 2.407,90 – técnicos de nível médio