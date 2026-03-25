O salário mínimo voltou a ser assunto entre trabalhadores após a confirmação de novos reajustes que elevaram os valores pagos em determinadas regiões do país. Enquanto o piso nacional foi fixado em R$ 1.621 em 2026, alguns estados brasileiros adotam salários mínimos regionais mais altos, garantindo remunerações superiores para diversas categorias.

É o caso de Santa Catarina, onde o reajuste aprovado para 2026 fez com que o piso estadual ultrapassasse a marca dos R$ 2.000 em algumas faixas salariais. Com aumento médio de 6,49%, os valores passaram a variar conforme o setor de atuação, chegando a até R$ 2.106 para determinadas categorias profissionais.

Esse modelo de salário mínimo regional é adotado para atender melhor às realidades econômicas locais, especialmente em estados com custo de vida mais elevado. Em Santa Catarina, o piso maior beneficia trabalhadores que não possuem convenções coletivas específicas, garantindo uma base salarial mais robusta e impactando diretamente benefícios como férias, 13º salário e horas extras.

Com o novo reajuste, muitos trabalhadores comemoram o aumento no poder de compra, ainda que o impacto também seja sentido pelas empresas, que precisam ajustar suas folhas de pagamento. A diferença entre o salário mínimo nacional e os pisos regionais reforça as desigualdades econômicas entre os estados, mas também evidencia alternativas para melhorar a renda em determinadas regiões do país.

Entenda por que alguns estados pagam mais que o mínimo nacional

O salário mínimo nacional serve como referência para todo o país, mas a legislação permite que estados estabeleçam pisos regionais mais altos para determinadas categorias. Essa prática é comum em locais onde o custo de vida é mais elevado ou onde há forte organização sindical.

Na prática, isso significa que trabalhadores de um mesmo setor podem receber valores diferentes dependendo do estado onde atuam. O caso de Santa Catarina mostra como esses reajustes podem elevar significativamente a renda, tornando o piso regional uma vantagem para quem trabalha nessas localidades.