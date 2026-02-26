A Seleção Brasileira de Basquete anunciou uma nova lista de atletas convocados para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Catar 2027, com partidas programadas para os dias 27 de fevereiro e 2 de março contra as seleções de Venezuela e Colômbia, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

A convocação foi feita pelo técnico Aleksandar Petrovic, que manteve a base da equipe campeã da AmeriCup 2025 e incluiu também novas oportunidades para jovens talentos da modalidade. A lista de atletas combina nomes experientes e jogadores com grande destaque no cenário nacional e internacional.

Entre os convocados estão nomes como Caio Pacheco, Georginho de Paula, Lucas Dias e Léo Meindl, além de outros talentos que atuam tanto no Novo Basquete Brasil (NBB) quanto em clubes estrangeiros. O pivô Andrezão foi uma das novidades da seleção principal, recebendo sua primeira chamada para defender o país nas eliminatórias.

Com a boa campanha na primeira janela das eliminatórias, em que o Brasil saiu vitorioso nos dois jogos contra o Chile, a equipe busca manter-se na liderança do Grupo C das Eliminatórias das Américas e consolidar sua vantagem rumo à próxima fase da competição. A expectativa também é de casa cheia em Belo Horizonte, com a torcida apoiando o desempenho da seleção.

Veja a convocação da Seleção Brasileira de Basquete