O ano de 2026 já começa despertando o interesse de quem não dispensa um bom descanso. O calendário promete ser generoso com os brasileiros, reunindo uma das maiores quantidades de feriados prolongados dos últimos tempos. Para quem gosta de viajar, planejar passeios ou apenas relaxar sem culpa, 2026 tem tudo para ser um verdadeiro “paraíso das folgas”.

A principal vantagem de 2026 está na forma como os feriados se distribuem ao longo do calendário. Boa parte das datas cairá em segundas, terças ou quintas-feiras, permitindo várias chances de “emendar” com o fim de semana. Segundo o levantamento, serão 12 ocasiões para prolongar os dias de descanso — um cenário que não se repetia há pelo menos dez anos.

Esse cenário já começa a movimentar o setor de turismo: crescem as buscas por pacotes nacionais e por viagens curtas, especialmente entre quem pretende aproveitar cada oportunidade do calendário. Veja abaixo as datas mais esperadas de 2026:

Janeiro

01/01 (quinta) – Confraternização Universal

Fevereiro

16/02 (segunda) – Carnaval (ponto facultativo)

17/02 (terça) – Carnaval (ponto facultativo)

18/02 (quarta) – Cinzas (ponto facultativo até meio-dia)

Abril

03/04 (sexta) – Sexta-feira Santa

21/04 (terça) – Tiradentes

Maio

01/05 (sexta) – Dia do Trabalho

Junho

04/06 (quinta) – Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

07/09 (segunda) – Independência do Brasil

Outubro

12/10 (segunda) – Nossa Senhora Aparecida

Novembro

02/11 (segunda) – Finados

15/11 (domingo) – Proclamação da República

20/11 (sexta) – Dia da Consciência Negra / Zumbi

Dezembro

24/12 – Véspera de Natal (ponto facultativo)

31/12 – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo)

Impacto no planejamento e na economia do turismo

Com tantos feriados prolongados no calendário, 2026 deve impulsionar não apenas o lazer dos brasileiros, mas também diversos setores da economia. Agências de viagem, hotéis, companhias aéreas e destinos turísticos já se preparam para uma demanda acima da média, especialmente nos meses marcados por folgas mais longas.

Para muitos negócios, esse período representa uma oportunidade de recuperar receitas e ampliar investimentos em infraestrutura e serviços. Ao mesmo tempo, o ano promete estimular o planejamento pessoal. Com datas favoráveis distribuídas ao longo de todos os meses, muitos brasileiros tendem a organizar viagens com antecedência, aproveitando promoções e evitando alta demanda em cima da hora.