A Shopee, gigante do e-commerce, continua expandindo sua presença no Brasil e anunciou a inauguração de sua 14ª loja física no país, reforçando a estratégia de integração entre o varejo online e offline. A nova unidade promete oferecer uma experiência de compra diferenciada, aproximando os consumidores da marca e facilitando o acesso aos produtos mais populares da plataforma.

Situado em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, o novo hub logístico da Shopee tem como objetivo aumentar a eficiência das operações da empresa, especialmente em períodos de alta demanda no varejo, como a Black Friday e o Natal. De acordo com a companhia, a escolha da cidade paulista foi feita de forma estratégica.

Esse sistema ajuda a reduzir custos, agilizar as entregas e otimizar o fluxo de produtos, especialmente em períodos de alta demanda. A Shopee conta atualmente com 14 centros de distribuição no Brasil, sendo 12 operando no modelo cross-docking e dois no modelo fulfillment, no qual os produtos são armazenados antes de serem enviados aos clientes.

O cross-docking se sobressai pela rapidez e eficiência, enquanto o fulfillment oferece maior controle de estoque, sendo ideal para produtos de alta rotatividade ou com logística mais complexa. O novo centro de distribuição da Shopee contará com o maior sistema automatizado de classificação de produtos entre todos os seus hubs no Brasil, com capacidade para processar cerca de 3,8 milhões de pedidos por dia.

