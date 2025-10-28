Um benefício essencial e muitas vezes desconhecido por muitas brasileiras pode garantir um importante reforço financeiro em momentos de necessidade: o auxílio-maternidade. Voltado especialmente para mulheres que se tornam mães, o benefício oferece um apoio em dinheiro durante o período de afastamento do trabalho por gravidez, parto, adoção ou aborto previsto em lei.

A boa notícia é que, em grande parte dos casos, a solicitação é simples e pode ser feita de forma totalmente online, permitindo que milhares de mulheres tenham acesso rápido a esse direito garantido por lei.

O benefício é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pode ser solicitado tanto por trabalhadoras com carteira assinada quanto por autônomas, contribuintes individuais, rurais e até desempregadas que ainda mantenham qualidade de segurada. O valor recebido varia conforme a categoria da beneficiária e é calculado com base na média dos salários de contribuição.

Para realizar o pedido, basta acessar o portal Meu INSS ou o aplicativo oficial, selecionar a opção “Salário-maternidade” e seguir as instruções indicadas. É necessário apresentar documentos como CPF, comprovante de nascimento ou adoção da criança e comprovantes de contribuição, quando aplicável.

Após a análise e aprovação, o pagamento é liberado diretamente na conta informada pela solicitante, garantindo o suporte financeiro durante um dos períodos mais importantes da vida da mulher. O prazo para solicitar o benefício é de até cinco anos após o evento que gera o direito, como o nascimento do bebê, mas o ideal é realizar o pedido o quanto antes para garantir um pagamento mais rápido.

Passo a passo no Meu INSS