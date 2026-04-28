O Santos pode estar de olho em um nome de peso com passagem vitoriosa pelo Flamengo. Trata-se de Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol do Rubro-Negro e bicampeão da Copa Libertadores da América. A possível movimentação surge em meio ao momento delicado vivido pelo clube paulista na temporada.

De acordo com informações do canal Vem pro Peixão, o nome de Marcos Braz é bem avaliado internamente no Santos, especialmente em um cenário de pressão sobre a diretoria atual. No entanto, apesar do interesse, as tratativas ainda não começaram e não há negociações em andamento até o momento.

O possível movimento acontece enquanto o Santos enfrenta dificuldades dentro de campo, ocupando posição incômoda no Brasileirão e com desempenho abaixo do esperado também em competições continentais. Esse cenário aumenta a pressão por mudanças nos bastidores e reforços estruturais no clube.

Além disso, o executivo de futebol Alexandre Mattos enfrenta forte pressão interna. A permanência do dirigente está ameaçada, e uma nova derrota para o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, pode resultar em sua demissão. Já Marcos Braz está livre no mercado desde que deixou o Remo no início da atual temporada.

Cuca cobra reforços e aponta carências no elenco do Santos

O técnico Cuca deixou claro que o elenco do Santos ainda precisa de reforços para a sequência da temporada, especialmente após o empate recente com o Bahia no Brasileirão. O treinador já identificou carências importantes no grupo e trabalha junto à diretoria para buscar soluções na próxima janela de transferências.

Entre os principais problemas apontados estão a lateral esquerda, afetada por lesões, além da função de primeiro volante, que ainda não passa total confiança, e até o setor ofensivo, que oscila em desempenho. A avaliação interna é de que o elenco precisa de mais opções e qualidade para reagir no ano.