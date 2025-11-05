A Althoff Supermercados, uma das redes mais tradicionais de Santa Catarina, fundada em 1952, está passando por um processo de reestruturação. Como parte do plano de recuperação judicial iniciado em agosto, a empresa decidiu manter suas lojas fechadas aos domingos. Com uma dívida de R$ 108,3 milhões, a medida busca reduzir custos operacionais.

O processo de recuperação judicial tem como objetivo tornar a operação mais eficiente, preservando as lojas consideradas estratégicas. A decisão de suspender as atividades aos domingos deve ajudar a diminuir despesas fixas e oferecer à Althoff a chance de reorganizar sua estrutura financeira ao longo de um período crucial de 180 dias.

A alta da inflação, o encarecimento dos custos logísticos e a concorrência cada vez mais acirrada de novas redes impactaram diretamente a margem de lucro da empresa. A expansão, que incluiu a abertura da loja em Capão da Canoa (RS) em 2023, não gerou o retorno esperado.

Para agravar a situação, as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 afetaram significativamente o desempenho da filial gaúcha. A decisão de fechar aos domingos visa reduzir custos sem encerrar as operações. Segundo a direção da rede, a prioridade é manter empregos e assegurar o abastecimento das lojas nos demais dias da semana.

Tradição em busca de fôlego financeiro

Mesmo com mais de sete décadas de história e forte presença no sul do país, a Althoff Supermercados enfrenta um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória. A rede, conhecida pelo atendimento próximo e pela confiança dos consumidores, tenta equilibrar suas contas em meio a um cenário econômico difícil e à concorrência agressiva do setor varejista.

Especialistas apontam que o sucesso da reestruturação dependerá da capacidade da empresa em adaptar seu modelo de gestão e operação às novas demandas do mercado. Enquanto isso, clientes e funcionários aguardam com esperança que o plano de recuperação judicial consiga preservar a marca e garantir a continuidade de uma das redes mais queridas de Santa Catarina.