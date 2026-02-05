Um supermercado conhecido precisou encerrar suas atividades antes do previsto, surpreendendo clientes e investidores. O que mais chama a atenção é que a decisão veio pouco tempo depois de um investimento milionário e de um plano ambicioso de expansão, o que reforça os desafios enfrentados pelo setor varejista em cenários econômicos instáveis.

O estabelecimento em questão é o Libertad, rede tradicional originária da província de Córdoba, que chegou a Buenos Aires em 2023. A aposta na capital argentina foi o formato chamado de fresh market, voltado à oferta de produtos frescos, saudáveis e com grande variedade, buscando atender a um público cada vez mais exigente.

Para viabilizar o projeto, o grupo investiu cerca de US$ 3 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 15,7 milhões na cotação atual, em um espaço de 1.800 metros quadrados. Na época da inauguração, cerca de 70 novos fornecedores foram integrados à operação, o que resultou na inclusão de aproximadamente mil novas referências e em um portfólio superior a 10 mil itens disponíveis aos consumidores.

Apesar do planejamento e do investimento, a unidade não teve o desempenho esperado e fechou as portas dois anos e meio após a inauguração. O projeto fazia parte da expansão do grupo em Buenos Aires, mas acabou evidenciando os riscos de crescimento mesmo para marcas consolidadas.

Expansão frustrada no mercado argentino

A chegada do Libertad a Buenos Aires era vista como um passo estratégico para consolidar a presença do grupo no mercado mais competitivo do país. Com um conceito moderno e foco em produtos frescos, a expectativa era atrair um novo perfil de consumidor e fortalecer a marca fora de Córdoba.

No entanto, o desempenho abaixo do esperado expôs as dificuldades de adaptação ao cenário local, marcado por forte concorrência e instabilidade econômica. O encerramento da unidade reforça como mesmo investimentos robustos e planejamento detalhado não garantem sucesso imediato em processos de expansão.