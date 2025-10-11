A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a demissão do técnico Ramon Menezes do comando da seleção brasileira Sub-20, após a eliminação precoce do time na fase de grupos do Mundial da categoria. A equipe somou duas derrotas e um empate, encerrando sua participação na última colocação da chave.

No último fim de semana, o Brasil foi derrotado pela Espanha por 1 a 0, resultado que selou sua eliminação precoce. A equipe precisava vencer para avançar às oitavas de final, mas já vinha de uma derrota para Marrocos e um empate com o México. Com apenas um ponto somado, a Seleção encerrou sua participação no torneio realizado no Chile.

Brasil foi eliminado na fase de grupos do Mundial — Foto: Luis Cano/Jam Media/Getty Images

Aos 53 anos, Ramon Menezes estava à frente da Seleção Brasileira Sub-20 desde março de 2022. Durante esse período, chegou a assumir interinamente o comando da equipe principal, após a saída de Tite e antes da chegada de Fernando Diniz. Nesse intervalo, dirigiu o time em três partidas, registrando duas derrotas — para Marrocos e Senegal — e uma vitória, contra a Guiné.

Veja o comunicado da CBF sobre a demissão

“A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.

A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal.

Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas.”