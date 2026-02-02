Em várias partes do mundo, a prática de cobrar uma taxa de serviço ou gorjeta em restaurantes simplesmente não existe ou é totalmente opcional, muito diferente do que muitos brasileiros estão acostumados. Em países como Austrália, Suíça e Bélgica, por exemplo, funcionários do setor de hospitalidade recebem salários relativamente altos e a gorjeta não faz parte da expectativa social.

Clientes podem deixar um extra se quiserem, mas não há cobrança automática na conta. Em Cingapura, a gorjeta também não é um meio de vida, embora um valor simbólico de até 10% possa ser oferecido por quem desejar agradecer pelo atendimento, sem qualquer obrigação.

Já em Japão, China e Coreia do Sul, a ideia de dar gorjeta pode até ser vista como desrespeitosa ou culturalmente inadequada, pois o serviço é esperado como parte natural da experiência e não algo que precisa ser recompensado com dinheiro extra.

Essa diferença cultural evidencia que, em muitos países, a qualidade do serviço não está condicionada à gorjeta ou à taxa de serviço cobrada ao cliente, mas sim a uma tradição de valorização profissional e remuneração justa por parte dos empregadores. Para quem viaja ou planeja refeições no exterior, é importante entender essas normas locais para evitar mal-entendidos ao pagar a conta.

Costumes locais mudam a forma de pagar a conta

Em destinos onde a taxa de serviço não faz parte da cultura, o valor exibido no cardápio costuma ser exatamente o que será pago ao final da refeição. Isso traz mais previsibilidade ao consumidor e evita constrangimentos comuns em países onde a gorjeta é quase obrigatória. Nesses locais, o bom atendimento é entendido como parte do trabalho e não como algo condicionado a uma recompensa extra.

Para turistas, conhecer essas diferenças culturais é essencial para evitar gafes e gastos desnecessários. Em muitos desses países, insistir em deixar gorjeta pode causar estranhamento ou até ser recusado pelos funcionários. Por isso, informar-se antes de viajar ajuda não só a economizar, mas também a respeitar os costumes locais e aproveitar melhor a experiência gastronômica.