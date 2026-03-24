Viajar para a Europa vai mudar a partir de 2026, e muitos brasileiros já começaram a se perguntar se o passaporte deixará de ser suficiente. Apesar do susto, a resposta é não: o passaporte continuará sendo obrigatório, mas agora será necessário também um novo tipo de autorização digital para entrar em diversos países do continente.

A novidade é o ETIAS (Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem), uma autorização eletrônica que deverá ser solicitada antes do embarque. Segundo a matéria do TNH1, o documento funcionará como uma espécie de pré-aprovação para entrada no território europeu, mesmo para turistas que não precisam de visto.

Na prática, o processo será simples: o viajante preencherá um formulário online com dados pessoais, responderá a perguntas de segurança e pagará uma taxa. Após a aprovação, o ETIAS ficará vinculado ao passaporte e permitirá viagens de até 90 dias dentro de um período de 180 dias nos países do Espaço Schengen.

A medida faz parte de um reforço no controle de fronteiras da União Europeia, que pretende monitorar melhor a entrada de visitantes. A previsão é que o sistema passe a ser obrigatório no último trimestre de 2026, atingindo brasileiros e cidadãos de mais de 60 países isentos de visto.

Nova exigência não é visto, mas pode barrar entrada

Apesar de muita gente chamar o ETIAS de “novo visto europeu”, ele não funciona dessa forma. Trata-se apenas de uma autorização prévia de viagem, semelhante a sistemas já utilizados por países como os Estados Unidos, que fazem uma triagem antes da entrada do visitante.

Mesmo assim, a exigência é séria: quem não tiver o ETIAS aprovado poderá ser impedido de embarcar ou entrar na Europa. Por isso, especialistas recomendam que os viajantes fiquem atentos às novas regras e façam a solicitação com antecedência para evitar problemas na hora da viagem.