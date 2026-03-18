O Brasil está no centro de uma disputa global silenciosa por um tipo de riqueza pouco conhecido do grande público: as chamadas terras raras. Esses materiais são formados por um grupo de 17 elementos químicos altamente valiosos, utilizados na produção de tecnologias modernas como celulares, carros elétricos, turbinas eólicas e equipamentos militares.

Apesar do nome, eles não são exatamente raros, mas sua extração é complexa e cara, o que eleva significativamente seu valor no mercado internacional. De acordo com levantamentos do Serviço Geológico do Brasil, pelo menos 12 estados brasileiros apresentam potencial para exploração dessas riquezas minerais.

Entre eles estão Goiás, Minas Gerais, Bahia e Amazonas, com destaque para regiões como Araxá (MG) e Catalão (GO), onde já foram identificadas reservas importantes. Essas áreas concentram depósitos que podem colocar o país em posição estratégica na economia global de minerais críticos.

O Brasil, inclusive, já figura entre os países com maiores reservas de terras raras do mundo, ficando atrás apenas da China. Mesmo assim, a produção nacional ainda é limitada, principalmente por desafios tecnológicos e pela falta de investimentos em refino e industrialização desses minerais. Isso faz com que boa parte do potencial econômico ainda não seja plenamente aproveitado.

Esses 17 elementos químicos — como neodímio, lantânio e térbio — são considerados essenciais para a transição energética e para a indústria de alta tecnologia. Por isso, seu valor pode atingir cifras elevadas por quilo, especialmente no caso dos elementos mais raros e difíceis de extrair. Com a crescente demanda global, o Brasil pode se tornar um dos protagonistas desse mercado nos próximos anos.

Corrida por terras raras faz ações dispararem e atrai investidores

O interesse pelas terras raras não se limita apenas ao setor mineral: ele também já impacta diretamente o mercado financeiro. Empresas ligadas à exploração desses recursos no Brasil registraram uma forte valorização recente, com ações que chegaram a subir até 390% ao longo de 2025. Esse movimento reflete o aumento da demanda global por minerais estratégicos.

Investidores têm voltado os olhos para o setor, apostando que o Brasil pode assumir um papel mais relevante na cadeia global de fornecimento. Ao mesmo tempo, especialistas alertam que o crescimento sustentável dependerá de avanços em tecnologia, infraestrutura e políticas públicas que incentivem não apenas a extração, mas também o processamento desses minerais dentro do país.