Nos bastidores da fama e dos grandes negócios, Silvio Santos deixou não apenas um legado no entretenimento, mas também uma herança impressionante. Seu testamento, revelado recentemente, revelou cifras que impressionam — somas expressivas destinadas à esposa e às filhas, além da divisão cuidadosa do patrimônio construído ao longo de décadas de trabalho.

Segundo informações divulgadas pela Revista Forbes, a fortuna deixada por Silvio Santos ultrapassa R$ 1,6 bilhão, incluindo empresas, imóveis e investimentos. O apresentador, conhecido por seu espírito empreendedor e por transformar o SBT em um dos maiores canais de TV do país, organizou detalhadamente como seus bens seriam distribuídos entre as seis filhas e a esposa, Íris Abravanel.

Cada herdeira ficou responsável por uma parte específica do império, o que inclui não apenas cotas do SBT, mas também participações em outras empresas do Grupo Silvio Santos, como a Jequiti e o Baú da Felicidade. A decisão de Silvio reflete seu cuidado em manter o controle familiar sobre os negócios e preservar o legado construído ao longo de mais de 60 anos de carreira.

Além da divisão patrimonial, o testamento também prevê diretrizes para a continuidade das empresas e a manutenção da imagem pública do apresentador. A revelação dos detalhes do documento despertou curiosidade e admiração do público, mostrando mais uma vez a grandiosidade do homem que fez história na televisão brasileira.

Silvio Santos morreu aos 93 anos

Fundador de um dos maiores conglomerados de mídia do país, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio Santos deixou uma marca inigualável na história da TV e da cultura brasileira. O apresentador e empresário faleceu no dia 17 de maio, aos 93 anos, em São Paulo, após 17 dias de internação no Hospital Albert Einstein.

De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, não foi realizado velório, atendendo a um desejo pessoal de Silvio. O sepultamento ocorreu em uma cerimônia judaica reservada, com o local mantido em sigilo.