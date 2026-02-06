Contratado para o lugar do português Leonardo Jardim, que levou o Cruzeiro até a terceira colocação no Brasileirão de 2025, o técnico Tite vê a pressão aumentar em seu início de trabalho na Toca da Raposa. E tudo piorou com o fim de um jejum histórico: o clube mineiro não era superado pelo Coritiba atuando em casa desde 2004.

Tudo mudou na noite desta quinta-feira (5) em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo contando com o apoio de sua torcida no Mineirão e saindo na frente do placar, com um gol marcado por Matheus Pereira aos 19 minutos, o Cruzeiro viu o rival virar o placar com gols de Lavega e Breno Lopes.

Sem conseguir reagir, o time esgotou a paciência da torcida. Vaias dominaram o estádio, com foco especial no lateral William. Ao final da partida, pedidos pela saída de Tite e xingamentos marcaram o clima tenso do pós-jogo. Em entrevista, Tite confirmou que se reuniu com Pedro Lourenço, proprietário do clube, e aproveitou para fazer cobranças ao elenco.

Cruzeiro em sequência complicada

O Cruzeiro de Tite ainda não conseguiu manter uma sequência de boas atuações por mais de dois jogos. Apesar da goleada de 5 a 0 sobre o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro, nenhuma outra partida chamou atenção da mesma forma. Até aqui são oito jogos, com apenas três vitórias e incríveis cinco derrotas, duas delas pelo Brasileirão.

