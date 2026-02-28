O hábito de começar o dia com um copo de água com limão ganhou espaço nas rotinas de bem-estar. Para além da promessa de melhorar a digestão, a prática tem sido associada à prevenção de cálculos renais, problema que atinge entre 10% e 15% da população mundial. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia alerta que, no verão, o risco de crises aumenta cerca de 30%, devido à maior perda de líquidos.

Hidratação como ponto de partida

Ao acordar, o corpo passou horas sem ingestão de líquidos. Beber água logo cedo ajuda a reativar o funcionamento do trato gastrointestinal e a repor parte dessa perda. A adição do limão, rico em ácido cítrico e vitamina C, pode estimular a produção de saliva e de sucos gástricos, o que favorece a digestão em algumas pessoas.

Apesar disso, quem sofre de gastrite, refluxo ou úlceras deve ter cautela, já que a acidez pode provocar desconforto.

Relação com as pedras nos rins

O principal elo entre a bebida e os cálculos renais está no citrato. Pesquisas indicam que o consumo regular de limão pode elevar os níveis dessa substância na urina. O citrato se liga ao cálcio e dificulta a formação de determinados tipos de pedras.

Somado a isso, manter boa ingestão hídrica dilui a urina e reduz a concentração de sais que favorecem os cálculos. Nesse cenário, a água com limão funciona como um incentivo prático para beber mais líquidos ao longo do dia.

Outros possíveis efeitos

A vitamina C presente na fruta participa da imunidade e da produção de colágeno. Já os compostos antioxidantes ajudam a combater o estresse oxidativo. A troca de bebidas açucaradas pela mistura também pode colaborar com estratégias de controle de peso.

Cuidados necessários

Especialistas recomendam usar limão fresco, diluído em água filtrada, e evitar exageros. O contato frequente do ácido com os dentes pode desgastar o esmalte, por isso é indicado enxaguar a boca após o consumo.

Embora contribua para a hidratação, a bebida não substitui tratamento médico nem tem efeito “detox” isolado. Ela pode integrar hábitos saudáveis, desde que aliada a acompanhamento profissional quando necessário.