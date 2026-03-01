Causada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais, a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que afeta cerca de 300 milhões e pessoas no mundo e, infelizmente, ainda não tem cura.

Apesar disso, a condição pode ser mantida sob controle com a ajuda de bombinhas portáteis que administram medicamentos diretamente nos pulmões para aliviar sintomas como falta de ar e tosse, e é fundamental que elas estejam sempre à mão para evitar problemas.

Inclusive, vale destacar que a relevância desses dispositivos é tão reconhecida que chegou a resultar em uma indenização de US$ 45 mil (cerca de R$ 230 mil, na cotação atual) para um trabalhador de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Isso porque o funcionário, que estava tendo uma crise, havia esquecido a bombinha em casa, e pediu permissão para buscá-la. Apesar de ter conhecimendo da situação de saúde do trabalhador, a empresa entendeu o ocorrido como conduta imprópria e optou por demiti-lo.

Levado à Justiça, o caso acabou indo parar na Divisão de Direitos Civis de Nova Jersey, que analisou a situação com base na Lei de Americanos com Deficiências (ADA) e, com isso, emitiu a decisão favorável ao trabalhador. Por fim, além de arcar com a indenização, a empresa ainda foi obrigada a revisar suas políticas internas para evitar ocorridos semelhantes.

Diagnóstico de asma: como detectar a doença

Conforme mencionado anteriormente, a asma pode ser causada tanto por fatores genéticos, derivando do histórico familiar, quanto por irritações ambientais, como alérgenos (poeira, mofo, pelos), infecções, poluição do ar e até mesmo estresse.

O diagnóstico da doença é primariamente clínico e, no geral, baseia-se no histórico de sintomas recorrentes da asma. Contudo, para adquirir resultados mais assertivos, exames como a espirometria podem ser solicitados.

É importante lembrar que, caso não sejam devidamente tratados, os sintomas da asma podem se intensificar até causar mortes. Por conta disso, é crucial buscar ajuda médica para iniciar os cuidados com o máximo de antecedência.