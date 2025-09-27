O iFood lançou uma novidade que promete facilitar bastante a vida dos seus entregadores: o iFood Chip, um serviço de telefonia criado em parceria com a Surf Telecom, operadora móvel virtual que opera na rede da TIM. O plano inclui 15 GB de internet e acesso ilimitado ao Waze e ao WhatsApp, tudo por R$ 25 por mês.

O serviço será liberado primeiro para grupos específicos de entregadores, com previsão de expansão gradual para todos os profissionais cadastrados na plataforma. A iniciativa faz parte da estratégia do iFood de aprimorar a experiência dos parceiros, garantindo mais autonomia e ajudando a reduzir os gastos mensais com telefonia.

O iFood Chip será disponibilizado no formato pré-pago, oferecendo 30 dias de utilização antes da necessidade de recarga para manter os benefícios ativos. De acordo com Johnny Borges, diretor de impacto social do iFood, os entregadores costumam gastar em média R$ 50 mensais com telefonia, e a proposta do novo chip é justamente reduzir esse custo.

O chip pode ser instalado no smartphone de duas formas: através do SIM card físico ou pelo e-SIM, garantindo compatibilidade com a maioria dos dispositivos modernos. Além disso, o serviço permite acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze, aplicativos essenciais para quem depende da logística e da comunicação constante durante o trabalho.

Como solicitar o iFood Chip

Verificar elegibilidade

O iFood deve liberar o chip primeiro para certos grupos de entregadores. Então você precisa ver se você está nessa categoria.

Pode haver exigências como estar ativo no aplicativo, ter documentos em dia, etc.

Acessar o aplicativo do entregador

Dimensionar uma seção de benefícios ou novo serviço de telecomunicação.

Pode surgir um botão ou banner anunciando “iFood Chip” ou “Serviço de telefonia”.

Escolher a forma de solicitação

Especificar se vai usar SIM físico ou e-SIM (se o seu celular permitir).

Confirmar plano: 15 GB + Waze e WhatsApp ilimitados.

Fazer cadastro ou ativação

Preencher dados pessoais, endereço para envio do chip físico (se for o caso).

Se for e-SIM, deve haver um procedimento para ativar no aparelho via QR code ou link.

Pagamento ou confirmação do custo

Verificar se há taxa de ativação (provavelmente não, pois é serviço da empresa).

Confirmar o valor mensal (já anunciado: R$ 25) e que a cobrança só começa após o primeiro período de uso.

Recebimento ou ativação

Se for chip físico: receber pelos Correios ou entrega prevista.

Se for e-SIM: ativar pelo celular conforme instruções.

Início do uso