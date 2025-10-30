Milhares de brasileiros que já trabalharam com carteira assinada podem ter valores esquecidos sem saber. Trata-se do antigo fundo do PIS/Pasep, criado para beneficiar trabalhadores do setor privado e servidores públicos, e que ainda guarda recursos não resgatados por quem tem direito. Mesmo após a unificação das contas no FGTS, muitos saldos continuam disponíveis.

O PIS (Programa de Integração Social) é destinado a trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) atende aos servidores públicos. Os valores acumulados ao longo dos anos podem ser consultados por meio dos canais oficiais, como o site da Caixa Econômica Federal para o PIS ou o Banco do Brasil para o Pasep, utilizando o CPF ou o número do NIS.

Muitos trabalhadores deixam de sacar esses recursos por desconhecimento ou por não atualizarem seus dados cadastrais. O saldo disponível pode incluir rendimentos acumulados desde a data de vínculo com a empresa ou órgão público, e o resgate é totalmente legal e gratuito.

É importante ficar atento, pois esse dinheiro pode representar uma quantia significativa, especialmente para quem trabalhou por vários anos com carteira assinada. Vale destacar que, após a atualização cadastral e a confirmação do direito ao saque, o valor pode ser transferido para qualquer conta bancária do titular, ou retirado diretamente na agência.

Como consultar e resgatar seu dinheiro esquecido

Para verificar se há valores disponíveis no PIS/Pasep, os trabalhadores podem utilizar os aplicativos oficiais, como Caixa Tem para o PIS ou BB – Banco do Brasil para o Pasep, além dos sites das instituições. Basta informar o CPF ou o número do NIS para acessar o saldo e conferir se existem recursos a receber, de forma prática e rápida.

Após a confirmação do direito ao saque, o valor pode ser transferido para qualquer conta bancária do titular ou retirado diretamente na agência, sem custos. Essa é uma oportunidade importante para recuperar dinheiro que muitas vezes fica esquecido por anos, reforçando o orçamento pessoal ou familiar sem burocracia e de maneira totalmente segura.