Embora muitas vezes pareça distante da nossa realidade, um tsunami já foi registrado no Brasil. O episódio aconteceu em 1º de novembro de 1755, mesmo dia do grande terremoto que devastou Lisboa, em Portugal. O abalo sísmico no Atlântico foi tão intenso que gerou ondas que chegaram até o litoral nordestino.

O fenômeno destruiu parte da costa e marcou a história com um raro exemplo de tsunami em território brasileiro.

Registros históricos da tragédia

Relatos escritos e testemunhos orais da época comprovam o acontecimento. Quatro documentos preservados no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, descrevem os efeitos das ondas em solo brasileiro. Entre os autores, estavam o arcebispo da Bahia, os governadores de Pernambuco e da Paraíba, além de um militar.

De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira, o desastre provocou a destruição de casas simples e a morte de ao menos duas pessoas. Ainda que de proporção menor do que em Portugal, o episódio deixou marcas na memória das comunidades afetadas.

Evidências na ciência moderna

Séculos depois, pesquisadores brasileiros e portugueses encontraram novos indícios que reforçam a ocorrência do tsunami. O trabalho começou com simulações matemáticas sobre a propagação das ondas de 1755 até a costa da América do Sul.

Com base nesses cálculos, especialistas foram a campo em busca de sinais físicos. Na praia de Pontinhas, na Paraíba, foi identificada uma camada de areia grossa com microfósseis e elementos químicos que não poderiam estar ali sem a ação de ondas de grande porte.

Um alerta para o futuro

Embora seja um episódio isolado na história do país, o tsunami de 1755 serve como lembrete de que fenômenos naturais de grande impacto também podem atingir o nosso país. A memória desse evento histórico continua a alimentar pesquisas sobre riscos e estratégias de prevenção diante da força imprevisível da natureza.