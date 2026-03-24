A possibilidade de a Uber deixar o Brasil voltou a gerar preocupação entre motoristas e usuários após o avanço de um novo projeto de lei que pretende regulamentar o trabalho por aplicativos. A proposta, que está em discussão no Congresso, pode alterar profundamente o modelo de funcionamento das plataformas no país, levantando dúvidas sobre a continuidade das operações.

De acordo com a matéria do Correio do Estado, o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, esteve em Brasília para discutir o tema com representantes do governo. A principal preocupação da companhia gira em torno da possível obrigatoriedade de pagamento mínimo aos motoristas e mudanças na relação de trabalho, o que pode impactar diretamente os custos do serviço.

Apesar das críticas ao projeto, a Uber foi direta ao abordar o assunto: a empresa não pretende deixar o Brasil neste momento. No entanto, o executivo alertou que, caso as mudanças sejam aprovadas da forma atual, o impacto pode ser significativo, incluindo aumento expressivo no valor das corridas e redução no número de motoristas ativos na plataforma.

Segundo estimativas da própria companhia, os preços das viagens poderiam subir entre 50% e 60%, o que afetaria diretamente os usuários e diminuiria a demanda pelo serviço. Mesmo assim, o Brasil segue como um dos principais mercados da empresa no mundo, o que reforça o interesse em continuar operando no país, ainda que com possíveis ajustes no modelo de negócio.

Nova lei pode mudar completamente o setor de aplicativos

O projeto de lei em discussão busca regulamentar o trabalho de motoristas e entregadores, criando regras mais rígidas e ampliando direitos trabalhistas. Entre os pontos debatidos estão remuneração mínima, contribuição previdenciária e possíveis vínculos mais formais entre trabalhadores e plataformas digitais.

Especialistas apontam que, embora a medida possa trazer mais proteção aos motoristas, também existe o risco de encarecer o serviço e reduzir oportunidades no setor. O desafio do governo será equilibrar os interesses dos trabalhadores e das empresas, evitando impactos negativos tanto para quem depende da renda quanto para milhões de usuários que utilizam o aplicativo diariamente.