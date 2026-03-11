A Uber pode desativar a conta de motoristas parceiros que desrespeitem as regras estabelecidas pela plataforma. Segundo as políticas oficiais da empresa para 2025 e 2026, o bloqueio ocorre principalmente quando há violação dos Termos de Uso ou das Diretrizes Comunitárias, o que pode impedir definitivamente o motorista de continuar realizando viagens pelo aplicativo.

Entre os principais motivos estão fraudes e tentativas de manipular o funcionamento da plataforma. A empresa considera infrações graves aceitar corridas “por fora” para evitar as taxas do aplicativo, finalizar viagens antes de o passageiro chegar ao destino ou simular corridas falsas. Também estão na lista o uso de aplicativos de terceiros para alterar GPS ou tarifas.

Outro fator que pode levar ao bloqueio imediato envolve problemas de identidade e documentação. A Uber exige que motoristas passem por verificações de identidade em tempo real por meio de selfies no aplicativo. Caso o motorista não consiga comprovar que é o titular da conta ou tente enviar fotos manipuladas, a plataforma pode suspender ou excluir o cadastro.

Questões relacionadas à segurança e ao comportamento também pesam na decisão da empresa. Casos de discriminação, assédio, agressão verbal ou física e direção perigosa podem resultar em banimento do aplicativo. A empresa também adota tolerância zero para uso de álcool ou drogas ao volante e para a recusa de passageiros acompanhados por animais de serviço, como cães-guia.

Avaliações ruins e denúncias também podem levar ao bloqueio

Além das violações mais graves, a Uber também pode desativar contas de motoristas que apresentem desempenho considerado inadequado dentro da plataforma. Avaliações muito baixas feitas pelos passageiros, por exemplo, podem indicar problemas recorrentes no atendimento, na condução ou no cumprimento das regras estabelecidas pelo aplicativo.

Outro ponto levado em consideração são as denúncias registradas pelos usuários. Reclamações relacionadas à direção imprudente, comportamento inadequado ou descumprimento das políticas da empresa passam por análise interna e podem resultar em advertências, suspensões temporárias ou até no bloqueio definitivo da conta do motorista.