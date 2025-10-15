Funcionários de um parque de vida selvagem nos Estados Unidos ficaram surpresos com o que uma câmera escondida registrou durante a noite. As imagens mostraram um urso de proporções impressionantes caminhando por uma trilha do local. O tamanho do animal chamou tanta atenção que o parque decidiu compartilhar a gravação nas redes sociais.

“Ele é um cara enorme!”, comentou o parque ao publicar o vídeo do urso nas redes sociais. O animal foi flagrado em uma trilha no Colorado, onde chegou a se sentar por um tempo para descansar. De acordo com o parque Terrestrial Wildlife Programs, trata-se de um urso-negro que, com a aproximação do invernos, provavelmente está acumulando gordura para o período de hibernação.

A publicação rapidamente viralizou no X (antigo Twitter), onde o vídeo foi originalmente compartilhado. No total, três gravações mostram o urso em diferentes momentos: sentado, explorando o ambiente e seguindo em busca de mais comida. Um internauta fez graça com a cena, dizendo que o animal parecia estar procurando algo para comer, mesmo já satisfeito: “Nada para comer nessa casa”.

O urso-negro é uma das espécies mais comuns da América do Norte e se destaca por sua impressionante adaptabilidade. Apesar do nome, sua pelagem pode variar entre preto, marrom e até tons de canela. Esses animais possuem corpo robusto, patas fortes e garras afiadas, ideais para escalar árvores e cavar em busca de alimento.

Omnívoros por natureza, alimentam-se de frutas, raízes, insetos, mel e, ocasionalmente, carne. Costumam ter comportamento solitário e são mais ativos durante o amanhecer e o entardecer. No período que antecede o inverno, aumentam significativamente a ingestão de alimentos para acumular gordura, essencial para sobreviver à hibernação.