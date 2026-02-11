Por muitos anos, o urso polar foi alçado à condição de principal símbolo do aquecimento global. A lógica parecia direta: menos gelo marinho significaria menor acesso à caça, levando à perda de peso e, em casos extremos, ao desaparecimento da espécie. No entanto, pesquisas recentes indicam um panorama diferente em uma área específica do Ártico.

No arquipélago de Svalbard, na Noruega, cientistas identificaram que a população local apresenta כיום melhor condição corporal do que há cerca de duas décadas e meia, mesmo diante da redução acelerada do gelo.

Ganho de peso mesmo com menos gelo

Os dados coletados ao longo dos anos apontam que, desde 2005, esses animais têm registrado aumento de peso, apesar do prolongamento do período anual sem cobertura de gelo. O resultado desafia a expectativa inicial dos pesquisadores e levanta questionamentos sobre os fatores envolvidos.

A explicação estaria ligada à alta produtividade do Mar de Barents e à capacidade de adaptação dos ursos. Com a retração do gelo, presas como focas passaram a se concentrar em áreas menores próximas à costa, o que pode ter facilitado a captura em determinados períodos. Também foi observado crescimento na presença de focas-barbudas, que possuem maior teor de gordura e representam alimento mais energético.

Flexibilidade alimentar

Outro ponto destacado é a mudança de comportamento alimentar. Os ursos de Svalbard passaram a incluir recursos terrestres na dieta, como ovos de aves e até filhotes de rena, ampliando as alternativas quando a caça no mar se torna limitada.

Situação não reflete o todo

Especialistas alertam que o caso não deve ser interpretado como sinal de estabilidade da espécie. O fenômeno é considerado localizado e não representa a realidade de outras regiões do Ártico. Em áreas como a Baía de Hudson, no Canadá, populações enfrentam perda de peso e redução numérica.

O estudo também ressalta que o recuo contínuo do gelo pode atingir um ponto crítico no futuro, quando nem a abundância atual de presas será suficiente para sustentar os animais. Assim, o cenário observado em Svalbard pode ser apenas temporário diante das transformações climáticas em curso.