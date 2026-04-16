Acumulando cinco jogos sem vitórias, o Vasco enfrenta sua primeira grande crise sob o comando de Renato Gaúcho. Na última terça-feira (14), o Cruz-Maltino acabou superado pelo Audax Italiano, do Chile, em pleno estádio de São Januário e complicou sua situação na busca por uma vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana.

Se nos profissionais o momento não é nada bom, o mesmo não pode ser dito dos Crias da Colina. Sonhando com seu primeito título de Campeonato Brasileiro Sub-20, feito já alcançado pelos rivais Fluminense, Botafogo e Flamengo, o Vasco vai muito bem, obrigado. Em seis jogos disputados até aqui, o time acumulou 15 pontos.

Na 6ª rodada, o Sub-20 vascaíno superou o Juventude pelo placar de 2 a 1 no Nivaldão. Os gols foram marcados por Ramon Rique e Juninho. Com o triunfo, o Vasco agora é o vice-líder, atrás apenas do Palmeiras. O Verdão permanece invicto na competição com um empate e cinco vitórias, a última delas sobre o Bahia por 4 a 1 fora de casa.

O Brasileirão Sub-20 conta com 20 equipes que se enfrentam em turno único. Os oito primeiros se classificam para o mata-mata. Já os três últimos são rebaixados para a Série B. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta justamente o Palmeiras. O duelo está marcado para às 16h (de Brasília) da próxima quarta-feira (22) na Arena Barueri.

Os clubes campeões do Brasileirão Sub-20

4 títulos – Palmeiras (2018, 2022, 2024 e 2025)

2 títulos – Flamengo (2019 e 2023)

1 título – Internacional (2021)

1 título – Atlético Mineiro (2020)

1 título – Cruzeiro (2017)

1 título – Botafogo (2016)

1 título – Fluminense (2015)