Durante a CCXPMX, o trailer da 3ª temporada de A Casa do Dragão foi exibido de forma exclusiva para o público presente. A apresentação não foi divulgada previamente, o que fez com que os fãs da série ficassem mais ansiosos para saber o que vai acontecer. As informações são do site Omelete.

O trailer mostra que a disputa pelo poder continua se intensificando, com os personagens principais lidando com decisões cada vez mais difíceis. Rhaenyra aparece em momentos de ansiedade devido à guerra, enquanto Alicent demonstra sinais claros de preocupação com o rumo dos acontecimentos, reforçando que a guerra já afeta todos os lados.

Conflitos e novos personagens em destaque

As cenas também dão espaço para combates mais intensos, com Daemon surgindo em sequência de luta bem violenta. Outro destaque é a chegada de Ormund Hightower, apresentado como uma figura firme, que vê o lado adversário como uma ameaça que precisa ser eliminada.

Família Targaryen dividida

Entre os herdeiros, Aegon II aparece abalado e tomado por sentimentos de vingança, enquanto Aemond surge em posição de autoridade, mas com uma postura cada vez mais agressiva, indicando que o conflito entre eles está longe de terminar.

Dragões e um futuro incerto

Os dragões aparecem em momentos pontuais do trailer, reforçando a sensação dos fãs de que grandes batalhas ainda estão por vir. O encerramento não traz data oficial de estreia, apenas a promessa de que a nova temporada chegará em breve à HBO Max.