Motoristas que circulam diariamente pela região central de Goiânia devem sentir um alívio nos próximos dias. As principais avenidas do Centro passarão a ter um novo limite de velocidade máxima, medida que promete melhorar a fluidez do trânsito. O anúncio foi feito pelo prefeito Sandro Mabel na manhã desta terça-feira (03), durante visita ao local.

De acordo com a prefeitura, a mudança valerá apenas para vias estruturais e de grande fluxo, sem impacto nas ruas locais e residenciais, que seguem enquadradas na chamada Zona 40. Com a atualização, as avenidas Araguaia, Tocantins, Paranaíba, Anhanguera e a Rua 3 terão o limite de velocidade fixado em 50 km/h.

O trabalho inclui ainda a sincronização dos semáforos e a substituição da sinalização viária, já que essas vias passam a integrar a chamada Zona 50. Segundo o prefeito, estudos apontaram que o limite de 40 km/h não condizia com o perfil dessas avenidas, que contam com várias faixas de rolamento, boa visibilidade e traçado majoritariamente reto.

Mabel também ressaltou que a maioria dos condutores que circula pela região não conseguiu se adaptar ao limite anterior, trafegando, em geral, entre 48 km/h e 55 km/h. “O que estamos fazendo é apenas legalizar os 50 km/h”, afirmou.

Além da quantidade de infrações registradas, a decisão também se apoia em um levantamento da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), que aponta baixo índice de acidentes nesses trechos ao longo dos últimos cinco anos, sem ocorrência de vítimas.

Mudança busca equilibrar fluidez e segurança no trânsito

A prefeitura afirma que a revisão do limite de velocidade faz parte de um conjunto mais amplo de ações voltadas à modernização da mobilidade urbana no Centro da capital. A expectativa é que, com regras mais compatíveis com o perfil das vias, haja redução de frenagens bruscas, melhora no tempo de deslocamento e maior previsibilidade para quem dirige diariamente pela região.

Apesar do aumento do limite, o poder público reforça que a segurança viária continua sendo prioridade. A fiscalização será mantida, e campanhas educativas devem orientar os motoristas sobre a nova sinalização e a importância do respeito às normas de trânsito, especialmente em áreas de maior circulação de pedestres.