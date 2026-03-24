O meia francês Dimitri Payet, que vestiu a camisa 10 do Vasco da Gama, anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol aos 38 anos. A decisão encerra uma carreira marcada por talento, protagonismo e momentos de brilho tanto no futebol europeu quanto no cenário internacional.

Payet estava sem clube desde sua saída do Vasco, ocorrida em 2025, após um período de pouco mais de uma temporada no Brasil. Apesar de não ter conquistado títulos com a equipe carioca, o jogador deixou sua marca com gols importantes, assistências e jogadas de alto nível técnico que encantaram os torcedores.

Conhecido pela habilidade refinada, visão de jogo e excelência nas cobranças de falta, o francês construiu uma carreira respeitada. Um dos pontos mais altos foi sua atuação na Eurocopa de 2016, quando foi peça fundamental da seleção francesa e ganhou destaque mundial pelo desempenho decisivo.

Ao anunciar a aposentadoria, Payet encerra uma trajetória de mais de 20 anos no futebol profissional. Seu estilo criativo e sua capacidade de decidir partidas o colocam como um dos jogadores mais técnicos de sua geração, deixando um legado que será lembrado por torcedores em diferentes países.

Passagens por grandes clubes marcaram trajetória na Europa

Ao longo da carreira, Dimitri Payet acumulou passagens por clubes importantes do futebol europeu, com destaque para o Olympique de Marseille, onde viveu o auge de sua carreira e se tornou ídolo. Também atuou pelo West Ham United, além de equipes como Nantes e Saint-Étienne.

Antes de chegar ao Brasil, o meia construiu praticamente toda sua carreira na Europa, consolidando-se como um jogador de alto nível técnico. Sua trajetória por diferentes ligas e clubes reforça a consistência e a qualidade que o acompanharam até o fim da carreira, agora encerrada de forma definitiva.