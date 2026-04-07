Um novo vídeo com imagens de altíssima qualidade da Lua foi divulgado e rapidamente chamou a atenção do mundo. O material foi captado durante a missão Artemis II e mostra, em tempo real, detalhes impressionantes da superfície lunar sendo transmitidos diretamente para a Terra, com um nível de nitidez raramente visto em missões tripuladas.

As imagens foram registradas pela espaçonave Orion durante a aproximação do satélite natural e enviadas ao vivo para os cientistas da NASA, que acompanharam tudo diretamente do centro de controle. No vídeo, é possível observar crateras, relevos e sombras com grande definição, evidenciando a evolução tecnológica das missões espaciais atuais.

O vídeo de mais alta qualidade da Lua acaba de ser divulgado. pic.twitter.com/0pbCsAiK5q — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) April 7, 2026

Outro destaque é o fato de que os registros foram analisados em tempo real, com equipes trabalhando em turnos para acompanhar cada detalhe da viagem. A missão Artemis II marcou ainda um feito histórico ao atingir a maior distância já percorrida por seres humanos no espaço, superando recordes estabelecidos há décadas.

O novo vídeo reforça a importância da missão não apenas como um marco tecnológico, mas também como uma oportunidade única de aprofundar o conhecimento sobre a Lua. Com imagens cada vez mais detalhadas, a NASA dá mais um passo rumo ao objetivo de levar novamente astronautas à superfície lunar nos próximos anos.

Retorno marca nova etapa após feito histórico na missão

Após completar o sobrevoo pelo lado oculto da Lua, a missão Artemis II iniciou oficialmente sua trajetória de volta à Terra, encerrando uma das fases mais desafiadoras e históricas da viagem. O momento foi considerado crucial pela NASA, já que a nave Orion utilizou a própria gravidade lunar para definir o caminho de retorno, em uma manobra planejada desde o início da missão.

Durante esse processo, a missão também estabeleceu um novo recorde ao atingir a maior distância já percorrida por seres humanos no espaço, superando marcas históricas do programa Apollo. Com o retorno em andamento, a expectativa é de que a tripulação leve cerca de quatro dias até chegar à Terra.