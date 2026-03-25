O relacionamento entre Vinícius Júnior e Virginia Fonseca parece cada vez mais sério e já começa a dar sinais de um novo capítulo. A influenciadora abriu o coração recentemente e revelou que enxerga um futuro ao lado do jogador, indicando que os dois podem estar prontos para dar um passo importante juntos.

Durante participação em seu programa, Virginia contou que tem o sonho de se casar na igreja, mostrando que o namoro vai além de algo passageiro. Segundo ela, quando se está em um relacionamento, é natural pensar no futuro, deixando claro que a relação com o craque da Seleção Brasileira tem planos mais duradouros.

Apesar do desejo de subir ao altar, a influenciadora também foi sincera ao falar sobre maternidade. Mãe de três filhos, ela afirmou que, por enquanto, não pretende aumentar a família e garantiu que seguirá utilizando DIU, reforçando que cada etapa da vida será respeitada com calma.

O casal, que assumiu o relacionamento em 2025, vem demonstrando cada vez mais sintonia, mesmo com a rotina intensa e a distância causada pela carreira internacional de Vini Jr. A declaração recente só aumentou a expectativa dos fãs, que já começam a especular sobre um possível casamento no futuro próximo.

Planos sérios, mas com os pés no chão

Mesmo falando abertamente sobre casamento, Virginia deixou claro que não há pressa para que isso aconteça. A influenciadora destacou que ainda é jovem e que prefere viver o relacionamento de forma leve, sem pular etapas importantes da vida a dois.

Ao mesmo tempo, as declarações mostram maturidade do casal, que já pensa no futuro, mas sem abrir mão do presente. Entre compromissos profissionais e vida pessoal, Vini Jr e Virginia seguem fortalecendo a relação, alimentando a curiosidade do público sobre os próximos passos dessa história.