A influenciadora Virginia Fonseca marcou presença no primeiro ensaio da Grande Rio, nesta terça-feira (7), e atraiu todos os olhares ao chegar à quadra da escola de samba. Rainha de bateria neste Carnaval, ela não apenas brilhou com a performance, mas também foi questionada sobre os rumores envolvendo o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid. As informações são do Leo Dias.

Polêmica com o atacante do Real Madrid

Nas últimas semanas, o nome de Virginia voltou aos holofotes após vir à tona uma possível relação com o craque brasileiro. Os dois chegaram a trocar mensagens públicas e foram vistos juntos em viagens, o que alimentou especulações sobre um romance. No entanto, o clima de aproximação parece ter esfriado depois que surgiram conversas atribuídas ao jogador com outras mulheres — inclusive durante o período em que estaria se relacionando com a influenciadora.

Questionada sobre o assunto, Virginia preferiu responder de forma breve: “A gente conversou, sim. Está tudo certo… vamos viver”, declarou, sem se alongar. Mais cedo, ao ser perguntada se ainda mantém contato com o atleta, ela disse apenas: “Vamos dar tempo ao tempo”.

Conversas e repercussão nas redes sociais

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Vinícius Júnior teria mantido trocas de mensagens com outras mulheres enquanto ainda se aproximava de Virginia. Os diálogos incluíam emojis, chamadas de vídeo e até convites para viagens. Após o vazamento das conversas, a influenciadora afirmou que os dois estavam apenas “se conhecendo melhor” e que, atualmente, não há mais nenhum tipo de envolvimento.

Repercussão de performance e memes

Além da vida pessoal, Virginia também comentou a repercussão de sua estreia na quadra da Grande Rio. Um vídeo em que ela aparece “agachando” durante a dança virou meme nas redes sociais. Levando a situação com leveza, ela afirmou: “Eu amo ver o pessoal fazendo meme. Está divertido, até meus amigos entraram na brincadeira. Não me incomoda nem um pouco.”