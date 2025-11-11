A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, agitou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (10) ao publicar um story em que se referia como “mãe solteira de 3”. Embora tenha apagado a publicação em poucos minutos, capturas de tela se espalharam pela internet, levando internautas a especular sobre um possível término com o namorado, o jogador Vini Jr.

Story de Virginia Fonseca — Foto: Reprodução/Instagram

Em contato com a Revista Quem, a acessoria de imprensa da artista afirmou que os dois permanecem namorando. Isto, no entanto, não afastou uma série de comentários dos seguidores: “Mas ela é solteira, gente. Para mim, se você não é casada, você é solteira. Eles são namorados e não marido e mulher”, disse um. Outro completou: “Claramente foi uma zoação, mas o povo não entendeu a piada”.

Depois da pequena confusão, a própria Virginia ajudou a esfriar os rumores de término, publicando uma foto ao lado do jogador e escrevendo: “Já começando a semana com muita saudade”. Vale lembrar que, no fim de outubro deste ano, Virginia foi pedida em namoro por Vini Jr. durante viagem para a cidade de Monte Carlo, em Monaco.

Na ocasião, eles publicaram fotos em que aparecem em um quarto decorado com balões em formato de coração e a cama com pétalas formando as iniciais do casal. Curiosamente, o cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia e pai de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, também engatou um romance midiático com a cantora Ana Castela.