Mudar o próprio nome no Brasil ficou muito mais simples — e agora, pode ser feito de forma gratuita. Desde a aprovação da Lei nº 14.382/2022, em 27 de junho de 2022, o processo de alteração de prenome e sobrenome passou a ser mais ágil e desburocratizado, permitindo que qualquer cidadão faça a mudança diretamente em cartório, sem a necessidade de ação judicial.

Antes da nova lei, a alteração do nome só era possível em casos específicos, como erros de grafia, exposição ao ridículo ou mediante decisão judicial fundamentada. Agora, qualquer pessoa maior de 18 anos pode solicitar a mudança de prenome ou sobrenome, sem precisar justificar o motivo. O procedimento é feito diretamente no cartório de registro civil.

Além disso, a legislação também ampliou as possibilidades de inclusão ou exclusão de sobrenomes familiares, permitindo, por exemplo, que alguém adote o sobrenome de ambos os pais, retire um nome indesejado ou até inclua o sobrenome do cônjuge. Todas essas modificações podem ser realizadas sem custos, garantindo mais liberdade e autonomia à identidade civil de cada cidadão.

A medida foi recebida como um avanço significativo em termos de direitos individuais e reconhecimento da diversidade, especialmente para pessoas que desejam adequar seus nomes à sua identidade de gênero, origem ou história pessoal. Com a mudança, o Brasil dá um passo importante rumo à valorização da identidade e à simplificação do acesso aos serviços públicos.

Um avanço para a liberdade e o reconhecimento da identidade

A nova lei representa uma conquista importante para a autonomia individual, pois reconhece que o nome é parte essencial da identidade e da história de cada pessoa. Ao eliminar a exigência de justificativas e processos judiciais, o governo busca tornar o sistema mais humano e acessível, reduzindo burocracias e custos que antes limitavam o exercício desse direito.

Agora, o cidadão pode decidir como quer ser chamado, de forma simples, segura e com amparo legal. Especialistas destacam que essa mudança também reflete um avanço social e cultural, especialmente para grupos que antes enfrentavam barreiras legais e emocionais para ajustar seus nomes.