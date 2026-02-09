William Bonner já tem estreia marcada como apresentador do Globo Repórter, na TV Globo, ao lado de Sandra Annenberg, no dia 20 de fevereiro. Além de comandar o programa, o jornalista também ficará responsável por reportagens especiais realizadas no Brasil e fora do país. A primeira delas vai ao ar em 1º de maio e abordará a necessidade de desacelerar, pausar e até redirecionar os rumos da vida.

A atração passa por um processo de renovação, com linguagem visual mais moderna e uso de recursos tecnológicos avançados. A mudança foi planejada ao longo de cinco anos e atende ao desejo de Bonner de adotar uma rotina semanal, com um ritmo de trabalho menos intenso.

Bonner e Annenberg reunirão suas trajetórias para abordar temas de relevância internacional, com foco em questões culturais e sociais. A nova fase do programa terá reportagens produzidas a partir de Nova York, dando o tom dessa estreia e sinalizando a proposta de alcançar um público mais amplo.

O Globo Repórter reformulado aposta em renovar o interesse dos telespectadores ao combinar tradição e inovação. Reconhecido pelo olhar analítico, Bonner deverá investir em narrativas mais autorais e em reportagens internacionais, como a série Globo Repórter Personalidades.

Despedida do Jornal Nacional marcou o fim de uma era na televisão

A saída de William Bonner do Jornal Nacional representou um momento histórico para o jornalismo brasileiro. Após quase três décadas à frente do principal telejornal do país, o apresentador se despediu da bancada que ajudou a consolidar como referência de credibilidade, marcando o encerramento de um ciclo iniciado em 1996.

Durante sua trajetória no JN, Bonner conduziu a cobertura de alguns dos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo, tornando-se um dos rostos mais conhecidos da TV Globo. A decisão de deixar o telejornal foi anunciada como parte de um planejamento pessoal e profissional, abrindo espaço para novos desafios e para uma rotina menos intensa.