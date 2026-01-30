Pouca gente sabe, mas o nome que consagrou Zezé di Camargo nos palcos não é o mesmo que consta em sua certidão de nascimento. Batizado como Mirosmar José de Camargo, o cantor nunca escondeu o desconforto com o nome original. Em entrevista ao g1, ele contou, em tom bem-humorado, que não se identificava com o batismo e decidiu adotar um nome artístico mais simples e marcante. Assim nasceu Zezé di Camargo, identidade que se tornaria uma das mais conhecidas da música sertaneja brasileira.

Carreira de sucesso ao lado de Luciano

Ao lado do irmão Luciano, Zezé construiu uma trajetória que atravessa décadas e gerações. A dupla se firmou como um dos maiores fenômenos do sertanejo, com mais de 10 milhões de discos vendidos ao longo de cerca de 25 anos de carreira, segundo dados divulgados pelo Correio Braziliense. O sucesso também chegou às telonas com o filme Dois Filhos de Francisco, lançado em 2005, que levou multidões aos cinemas e ajudou a eternizar a história dos irmãos.

Os números dos palcos também impressionam. Estimativas do mercado apontam que o cachê por apresentação gira em torno de R$ 220 mil, valor que contribuiu para a formação de um patrimônio conjunto avaliado em aproximadamente R$ 200 milhões.

Negócios que vão além da música

Fora dos holofotes, Zezé di Camargo também se destaca como empresário. De acordo com informações do jornal EXTRA, ele é dono de quatro empresas e acumula cerca de R$ 56 milhões em bens, incluindo investimentos considerados de alto padrão. Entre as atividades estão uma construtora e empreendimentos ligados ao setor agropecuário, áreas que garantem uma fonte de renda sólida além da música.

Família e parcerias ao longo do caminho

Parte dessa estrutura empresarial contou, durante anos, com a participação de Zilu Camargo, sua ex-esposa e mãe de seus três filhos: Wanessa, Camilla e Igor. Após o fim do casamento, Zezé seguiu novos rumos na vida pessoal. Atualmente, ele vive um relacionamento com Graciele Lacerda, com quem está há mais de uma década. O casal aguarda a chegada do primeiro filho juntos, ampliando a família do cantor que transformou o nome, a carreira e os negócios em uma marca de sucesso.