A Lei nº 11.788/2008, conhecida como Lei do Estágio, estabelece regras específicas para a jornada de trabalho dos estagiários no Brasil e vem garantindo uma carga horária reduzida para esse grupo de trabalhadores. Em vigor há mais de uma década, a legislação determina que a jornada máxima é de seis horas diárias e trinta semanais para estudantes de nível superior, da educação profissional e do ensino médio.

O objetivo é assegurar que o estágio não comprometa o desempenho acadêmico do estudante, promovendo um equilíbrio entre a formação teórica e a experiência prática no ambiente de trabalho. Além de definir o limite de horas, a lei também regulamenta outros aspectos importantes da relação entre o estagiário e a instituição concedente.

Entre elas estão a necessidade de um termo de compromisso, o acompanhamento efetivo por um supervisor e o vínculo com a instituição de ensino. Outro ponto essencial é que o estágio não configura vínculo empregatício, desde que todas as exigências legais sejam cumpridas.

A norma ainda prevê o pagamento de bolsa e auxílio-transporte para estágios não obrigatórios, garantindo melhores condições ao estudante. Dessa forma, a Lei do Estágio busca valorizar a prática profissional sem abrir mão da proteção e do desenvolvimento educacional dos jovens brasileiros.

Benefícios e importância da Lei do Estágio

A criação da Lei do Estágio representou um avanço significativo na proteção dos estudantes e na organização das práticas profissionais no país. Antes dela, muitos jovens enfrentavam jornadas exaustivas e condições precárias, o que prejudicava tanto o aprendizado quanto o desempenho escolar.

Com a regulamentação, passou a haver um equilíbrio maior entre as atividades acadêmicas e as responsabilidades no ambiente de trabalho, promovendo uma experiência formativa mais justa e produtiva. Além disso, a legislação trouxe mais segurança jurídica para as empresas e instituições de ensino, ao definir claramente os direitos e deveres de cada parte envolvida.